Urbanes Zuhause mit erfrischender Einrichtung

Die Küche, die wir hier sehen, ist in den Wohnzimmerbereich integriert und befindet sich in einer eigens für sie reservierten, offenen Nische. Wie im Wohnzimmer finden wir auch in der Küche neutrale natürliche Farben, die sich von den Holzeinbauschränken über den Fußboden aus weißem Porzellan bis zur Arbeitsfläche aus schwarzem Granit erstrecken. Die beiden Küchenbänke zeichnen sich durch ein herausragendes zeitgenössisches und elegantes Design aus. Die Rostpatina der Küchenbank im Vordergrund sowie der anliegenden Wand verleihen diesem Bereich eine ganz persönliche Note, die ihn von seiner Umgebung unterscheidet.