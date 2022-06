Couchen, die das Leben schöner machen

Sofa einmal anders, aber nicht weniger bequem, ist ein Sitzsack. Dieses überaus gemütliche Modell von Reditum // Möbel mit Vorleben misst ganze 1,8 Quadratmeter Fläche und bietet damit ultimativen Komfort. sessio. – so der Name des Riesenkissens zum Fläzen – wurde aus ehemaligen Seesäcken gefertigt, was diesem einen Unikat-Charakter verleiht und so stabil macht. Mit recyceltem Styropor und Schaumstoff gefüllt, ist der Sitzsack überaus gemütlich, passt sich dem Körper an und stabilisiert sogar beim Sitzen. Perfekt!