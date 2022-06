Wohntraum mit Leichtigkeit

Unsere Reise geht heute in den schönen Südwesten Frankreichs zu einem ganz besonderen Projekt der Architekten von Poly Rythmic Architekture, das mit zwei ganz besonderen Überraschungen aufwartet.

Das multikulturelle Büro von Poly Rythmic Architekture, bestehend aus vier verschiedenen Architekten, weiß seine komplimentären Wurzeln perfekt zu nutzen: Sie beweisen mit ihrem überzeugenden Wohntraum, warum ihre Doppel-Kompetenz von Architektur und Bautechnik für sie noch vor dem Design kommt, was besonders in der heutigen Zeit einen deutlichen Vorteil darstellt. Denn der Trend geht zunehmend zu den sogenannten bioklimatischen Konstruktionen, die in Übereinstimmung mit unseren Möglichkeiten hin zu einem umweltfreundlicheren Leben geschaffen werden. Neben ihren geringen Auswirkungen auf die Umwelt, kann diese Art von Architektur unsere Energiekosten und Emissionen deutlich reduzieren. Auf geht es zu ihrem ersten zertifizierten Passivhaus!