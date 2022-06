Hausputz mit System: Komplettreinigung in drei Stunden

Bevor wir uns den Räumen einzeln widmen, geht es erst einmal ans allgemeine Aufräumen. In den nächsten 40 Minuten gehen wir durch alle Zimmer und entfernen alle Gegenstände, die nicht an dem gewünschten Platz liegen. Herumfliegende Klamotten kommen entweder in die Wäsche oder zurück in den Kleiderschrank, benutztes Geschirr wird in den Geschirrspüler geräumt, was nicht mehr gebraucht wird, landet im Müll, Bücher wandern zurück ins Regal usw. Auf diese Weise haben wir einen ersten Ansatz von Ordnung geschaffen, können gleich ungestört putzen und fühlen uns sofort viel motivierter.