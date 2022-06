Verwandlung zum Staunen: 5 Pools im Vorher-Nachher-Vergleich

Bei dem letzten Projekt, das wir euch vorstellen möchten, könnt ihr Ausgangslage und Ergebnis direkt miteinander vergleichen. Hier ging es weniger darum, einen Schandfleck in das Schmuckstück des Anwesens zu verwandeln, sondern vielmehr um eine stilistische Erneuerung. Denn auch in seinem Vorher-Zustand war dieser Poolbereich durchaus ansprechend, wenn auch in einem sehr traditionellem und ein wenig altmodischen Stil. Als Bestandteil einer riesigen Villa in Spanien punktete er mit einer überdachten Terrasse, viel freier Fläche und einigen Pflanzen und Bäumen. Dennoch haben sich unsere Architektur-Experten zu einer umfassenden Verjüngungskur entschlossen.

Das Ergebnis: Ein puristisch-schlichter Poolbereich mit Design-Charakter, der dennoch einige der traditionell spanischen architektonischen Bestandteile beibehalten hat und so Tradition mit Moderne verbindet. Der größte Teil der Fläche wurde mit naturfarbenen Holzdielen ausgelegt, die optisch an die weiteren neuen Elemente angepasst wurden. Eine neue Ausstattung hat die Terrasse mit einer Sitzgruppe sowie einer Nische zum Grillen erhalten, durch die sich der weitläufige Platz nun viel besser nutzen lässt. Der Pool wurde gründlich gereinigt und besitzt nun eine Leiter für den sicheren Ein- und Ausstieg. Euch gefallen diese 5 Vorher-Nachher-Projekte? Weitere Verwandlungen im Außenbereich präsentieren wir euch hier!