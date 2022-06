Stadtmobiliar – Installation & Skateplatz

Stellen wir uns folgende Situation vor: Schönes Wetter, Sommer oder so, ja wir wissen, das ist nicht leicht. Es ist also warm draußen und wir möchten den Tag in der Natur verbringen und nicht in der Bude sitzen. Also entscheiden wir uns dafür, mit ein paar Freunden in den Park zu gehen. Im Park angekommen, hält man sogleich Ausschau nach einer passenden Parkbank. Natürlich wurde auch an das leibliche Wohl gedacht. Aber was passiert mit all dem Abfall? In den Müll, natürlich. Wie es das Schicksal so will, steht neben der Parkbank direkt ein Mülleimer…

Die Möbel der Stadt werden städtebaulich unter dem Begriff Stadtmobiliar zusammengefasst und sind eine super Sache. Denn sie verschönern das Stadtbild und haben ein praktischen Nutzen. Oftmals fallen uns diese Möbel gar nicht auf, weil sie wie selbstverständlich in die Stadt integriert wurden. Anders verhält es sich da mit außergewöhnlichem Stadtmobiliar, das aufwendig designt wurde und Menschen eine weitere Freizeitoption bieten soll. Wir möchten euch heute zwei aufregende Projekte vorstellen, die nichts mit einer klassischen Parkbank gemein haben, aber trotz allem zur gleichen Gruppe zählen.