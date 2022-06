Design-Villa mit spektakulärer Wirkung

In diesem spektakulären Haus entdecken wir zahlreiche kreative Ideen, die begeistern und für einzigartigen Wohnkomfort sorgen. Eins der vielen Highlights ist die großzügige Outdoor-Küche, die unser Bild oben zeigt. Sie eignet sich ideal für gemeinsames Kochen an schönen Sommerabenden – sollte das Wetter einmal doch nicht mitspielen, bietet die Überdachung Schutz vor Wind und Wetter. Ein optischer Hingucker ist der Boden, der in verschiedene Module unterteilt und aus unterschiedlichen Materialien gestaltet ist: Kombiniert werden hier Gras mit weißen Fliesen und zweierlei Holz.