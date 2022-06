Familienfreundlicher Wohntraum

An das Schlafzimmer grenzt der Arbeitsbereich, der von einer gemütlichen Couch in zurückhaltendem Grau ergänzt wird. Ein Schreibtisch in puristisch, modernen Design und ein bequemer Schalenstuhl bieten einen erfrischend unaufgeregten sowie funktionalen Arbeitsbereich. Für eine zusätzliche fröhliche Note sorgt ein Wandbild in bunter Farbgebung.