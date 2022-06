homify 360°: Traditionelles Wohnhaus

Der Eingangsbereich ist über quadratische Steine erreichbar, die in einem gewissen Abstand hintereinander angeordnet wurden. Die Verwendung von Steinen hat in der japanischen Architektur und im Gartenbau einen besonders hohen Stellenwert. Denn nach Kriegen war zur Errichtung neuer Gärten kein Geld vorhanden und so mussten die ehemals üppig bepflanzten Tempelgärten ohne frisches Grün auskommen. Die Japaner machten aus der Not eine Tugend – so entstanden bereits Anfang des 16. Jahrhunderts sogenannte Trockengärten aus Steinen und Sand. Die berühmten Zengärten werden oftmals für meditative Zwecke genutzt, weil die Abstraktion die Konzentration steigert und keine Zierde von der Andacht ablenkt. Die hölzerne Türe stellt ebenso ein wichtiges Symbol dar, denn sie dient als Bindeglied zwischen der Außenwelt und dem Innenraum.