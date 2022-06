10 Küchen mit Charme, die euch verzaubern werden!

Wenn eine Farbe in der Küche die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann ist das Gelb. In diesem Beispiel entschied man sich für einen besonders kräftigen, auffälligen Ton, der bei Stühlen und Schrank zum Einsatz kommt. Die restlichen Oberflächen sind in Schwarz, Weiß und Silber gehalten. So wirken die gelben Akzente besonders erfrischend und bringen Lebendigkeit und Wärme in den Raum. Wessen Lieblingsfarbe eher in einem anderen Farbspektrum anzutreffen ist, kann natürlich auch damit experimentieren und für Knalleffekte in der Küche sorgen.