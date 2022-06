Klamotten aufbewahren – 6 wertvolle Tipps

Eine andere Möglichkeit, eure Kleidung griffbereit zu haben, ist, die in Boxen oder Schubladen unter dem Bett zu verstauen. Diese Option ist ideal für alle, die lediglich ein paar dicke Pullover unterbekommen müssen. Es bietet sich an, die Boxen zu beschriften. So findet ihr schneller, was ihr sucht. Durchsichtige Container erfüllen den selben Zweck.

Falls bei euch eh gerade ein Bettkauf ansteht, achtet darauf, ein Modell zu nehmen, das unter der Matratze genügend Raum zur Aufbewahrung bietet. Wenn ihr selbst baut, kommt vielleicht auch ein Podest infrage. Das sieht nicht nur toll aus, sondern bietet auch unglaublich viel Stauraum.