Das Badezimmer wohnlicher gestalten

Vor Kurzem haben wir euch in unserem Ideenbuch Badewanne außerhalb des Bades gezeigt, wie man Wanne oder Dusche in andere Räume integrieren kann. Heute drehen wir den Spieß um: In diesem Artikel geht es darum, das Badezimmer wohnlicher zu gestalten. Wir zeigen euch ein paar Beispiele, wie man das Bad mit typischen Wohnzimmer-Elementen zur absoluten Wohlfühloase macht, in der man gerne länger verweilt als zum Zähneputzen und Händewaschen.

Psst… noch mehr kreative Ideen in Sachen Badezimmer-Dekoration findet ihr nach dem Klick.