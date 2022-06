So wird auch ein Schattengarten zur Oase

Gut, der größte Nachteil liegt natürlich auf der Hand und der Name sagt es auch schon: Ein Schattengarten ist nicht gerade von der Sonne geküsst und direkte Sonneneinstrahlung sucht man hier vergebens. Aufgrund der fehlenden Sonne ist der Boden häufig sehr feucht, was unter Umständen Schnecken anlockt, die sich wiederum an den Pflanzen zu schaffen machen. Pflanzen, die viel Sonne brauchen, gedeihen in einem schattigen Garten nicht, oft sind das auch leider die mit herrlich bunten Blüten.