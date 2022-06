Der Sekretär – Ordnungshüter mit Stil

Frei nach dem Motto (Arbeits)platz ist in der kleinsten Hütte fügt sich der HIDEsk Faltsekretär von Studio Michael Hilgers praktisch und platzsparend in jedes Zuhause ein. Dabei ist er ebenso mobil und flexibel wie Laptop und Tablet. Man kann sich also endlich ganz individuell nach Lust und Laune entscheiden, wo man diesen ergonomischen und funktionalen Arbeitsplatz aufbaut – und ob überhaupt. Denn wenn die Arbeit erledigt ist und mehr Raum in der Wohnung benötigt wird – zum Beispiel für eine rauschende After Work Party -, kann man diesen coolen Sekretär einfach zusammenfalten und wie einen Klappstuhl an die Wand lehnen oder verstecken.