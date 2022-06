Treppen: 10 fantastische Designs!

Stufen aus Beton kreieren das faszinierende Aussehen dieser Treppe. Die Stufen scheinen zu schweben und spielen so mit dem an sich gewichtsintensiven Material und der scheinbaren Leichtigkeit. Vollendet wird die Treppe durch einen geraden Handlauf aus Metall, der die besondere Ästhetik unterstreicht. So ein Modell wirkt besonders gut in Räumen mit Industrie-Chic oder minimalistischer Einrichtung.