5 Fotos: So wird aus einem tristen Rohbau eine moderne Wohnung

Offene Decke oder nicht? Der Wohnraum mit anschließendem Essbereich wirft zunächst diese Frage auf und lädt zu einer kleinen, aber überaus gelungenen optischen Täuschung ein. Denn das, was vermeintlich als offene Decke wahrgenommen wird, ist eine spiegelnde Platte, die wie die Wände in Creme gehalten wurde und sich somit der farblichen Gestaltung fügt. Damit wird der relativ schmal geschnittene Raum in die Höhe gezogen und gleichzeitig optisch vergrößert – wirklich raffiniert. Beim Mobiliar wurde auf eine klassisch-moderne Ausstattung gesetzt, die vorwiegend in Creme, Hellgrau und Anthrazit gehalten wurde. Die Beleuchtung spielt auch in dieser Räumlichkeit eine wichtige Rolle. So sorgen verschiedene Quellen für indirektes Licht und schaffen vor allem am Abend eine gemütliche Atmosphäre. An den offenen Wohnraum schließt der Essbereich an, der sich harmonisch dem Rest des Raumes fügt.