Bauen am Hang: Eine Herausforderung die sich auszahlt!

Ein Haus am Südwesthang in idyllischer Lage ist für viele Bauherren die Erfüllung aller Träume, denn eine unverbaubare Aussicht und lichtdurchflutete Räume sind in Sachen Wohnkomfort Gold wert. Das Projekt, das wir euch heute mitgebracht haben, wurde von C&C Architekten in Endingen am Kaiserstuhl umgesetzt – und zwar auf einem Hanggrundstück mit einem Höhenunterschied von fast zwölf Metern. Dadurch ergaben sich einige grandiose Vorteile, aber auch ein paar Herausforderungen, die gemeistert werden wollten. Wir zeigen euch die Fotos des beeindruckenden Ergebnisses.