7 einfache Putztricks, für die wirklich jeder Zeit hat!

In einer Handtasche sammelt sich mit der Zeit so einiges an. Es ist also an der Zeit, diese mal wieder auszumisten. Alle Sachen herausgeholt, findet man nicht selten nicht nur manch vergessenes wieder, sondern auch allerhand Krümel. Das ist bei dem ständigen Herein- und wieder Herausgreifen und in dem täglichen urbanen Treiben, in denen die Handtasche ein treuer Gefährt ist, auch kein Wunder. Ruck zuck entfernen lassen sich diese mit einer Fusselrolle. Ja genau, richtig gelesen. Diese ist nicht nur da, um Fussel von unserer Kleidung zu entfernen, sondern lässt sich auch gekonnt für die Befreiung von Brotkrümeln und Co. aus unserer Handtasche einsetzen. Auch Rucksack, Sport- und Babytasche wollen nicht vergessen werden. Doch nicht nur das: Ebenso gut lässt sich die mit Klebestreifen versehene Rolle auch für Lampenschirme, das Sofa, die Vorhänge oder auch für die Autositze einsetzen. Damit ist die Fusselrolle ein echter Allrounder und schnell gemacht ist es allemal.