Modernes Wohlfühlhaus mit 60er Jahre-Vergangenheit

Die Küche wirkt supermodern und perfekt durchgestylt und bietet alles, was man sich heutzutage von einem komfortablen Kochbereich verspricht – eine geradlinige Formensprache, grifflose Fronten in strahlendem Weiß, eine große Kochinsel, Hightech-Geräte und jede Menge Stauraum. Ein Highlight ist der moderne Gaskamin, der in die Wand eingelassen wurde und für ein gemütliches Ambiente sorgt.