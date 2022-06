7 traumhafte Schlafzimmer unter dem Dach

Die Schrägen und freiliegenden Balken in Dachwohnungen schreien förmlich nach einem romantischen, leicht rustikalen Look, wie wir ihn hier sehen. Das viele Holz bringt Wärme und Gemütlichkeit mit sich, welche durch raffinierte Details wie das Tierfell und die Natursteine an der Wand sowie die grauen Vorhänge unterstrichen wird. Das Highlight ist hier der Milchglasboden vor dem Bett.