So klappt's mit der Dekoration im Wohnzimmer

Dieses Foto ist in einem gemütlichen Ferienhaus auf Sylt entstanden. Die Dekoration des Wohnzimmers zeigt auch auf diesem Bild, welchen Einfluss die kleinsten Akzente auf das gesamte Bild des Raums haben. Kombiniert man beispielsweise den Lampenschirm mit dem Kissen des Sessels, wie es auf dem Bild zu sehen ist, ergibt sich ein gemütliches Farbenspiel im Landhausstil. In einem edlen weißen Ton als Grundfarbe, lassen sich sehr gut farbige Vasen in allen möglichen Tönen ins Bild setzen.