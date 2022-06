Zweistöckige Häuser, die begeistern!

Inspiration Wohnen – das nehmen wir wörtlich und geben euch täglich spannende Wohnideen mit auf den Weg. In diesem Ideenbuch haben wir das Augenmerk auf Wohnobjekte gelegt, die alle eine Gemeinsamkeit haben: sie sind zweigeschossig! Klingt langweilig? Ist es ganz und gar nicht! Denn die Umsetzung ist jedes mal eine andere, was es so erlebnisreich macht. Ob aus Mexiko, Brasilien oder europäischen Ländern – kommt mit auf eine Reise eindrucksvoller Architektur!