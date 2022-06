Grüner wird's nicht: Pflanzen in Szene setzen

Ihr wollt eure Wohnung ein wenig aufpeppen und ihr noch mehr Charakter und Persönlichkeit verleihen, ohne euch dafür in Unkosten zu stürzen oder einen allzu großen Aufwand zu betreiben? Dann sind Pflanzen die perfekte Lösung. Also, wir reden jetzt nicht vom einsamen vertrockneten Kaktus auf der Fensterbank, sondern von einer Begrünung im großen Stil. Denn die Auswahl in Sachen Pflanzen und die Möglichkeiten, wie man sie in Szene setzen kann, sind scheinbar grenzenlos. Hier kommen ein paar Ideen unserer Experten, die euch dazu inspirieren können, aus eurem Zuhause eine individuelle und originelle grüne Oase zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn Pflanzen sind nicht nur schön anzusehen, sondern darüber hinaus wertvolle Verbündete für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.