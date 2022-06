11 sensationelle Häuser mit viel Glas

Ihr wünscht euch ein Haus aus Glas oder ein Haus mit Glasfront? Glas ist ein sehr vielseitiges Material, das sich für unterschiedliche Zwecke am Haus einsetzen lässt: von Überdachungen über Wintergärten, Fensterfronten und Trennwände bis hin zu Treppen aus Glas. Wir zeigen euch heute ein paar beeindruckende Beispiele, wie Wohnen mit Glas zum lichtdurchfluteten Highlight wird. Schaut euch an, wie eine Glasfront Haus und Garten verschönert. Ein modernes Haus mit viel Glas oder moderne Bungalows mit viel Glas sind in jedem Fall ein Hingucker. Erfahrt zudem wie beim Bau vom Fertighaus Glas eingesetzt werden kann. Also, lest am besten gleich los und lasst euch inspirieren.

Schaut euch auch unbedingt dieses Ideenbuch an: 15 geniale Ideen rund um den Eingangsbereich und die Haustür.