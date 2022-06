Tolle Kleinmöbel, mit denen jede Wohnung ganz groß rauskommt

Schlüssel, Handy, Schirm, Portemonnaie – jeder von uns vergisst ab und an Dinge. Wie hilfreich wäre also ein Möbelstück, das uns hilft an Wichtiges zu denken? Das Sideboard Remind me wurde von Lisa Merk Produktdesign genau zu diesem Zweck entwickelt. Es ist ein Möbel, das im Eingangsbereich oder im Flur seinen Platz findet und dort als Ablagefläche für Schlüsselbund, Geldbeutel und Co. dient. Der Clou: Das coole Kleinmöbel ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, der die große Glühbirne zum Leuchten bringt, wenn man sich dem Sideboard nähert. So dient sie nicht nur als Leuchtmittel, sondern fungiert auch konkret als Symbol für Erinnerung, das uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgehen lässt, sobald wir in die Nähe kommen.