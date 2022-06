Sagenhaftes Einfamilienhaus, das alle Wünsche erfüllt

Bei so einem Traumhaus in der Sonne darf ein Pool natürlich nicht fehlen. Hier präsentiert er sich als schmales, langes Becken in Rechteckform, das sich an einer Seite des Hauses entlang zieht. So ist er perfekt für sportliches Bahnenziehen geeignet. Aber keine Angst, auch der Freizeitspaß kommt nicht zu kurz: Auf den Sonnenliegen lässt sich herrlich ein Nickerchen halten, ein Buch lesen oder einfach in der Sonne braten. Trotz seiner sportlichen Form kann man natürlich trotzdem vom Beckenrand in den Pool springen und ausgelassen planschen.