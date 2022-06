Pool im Garten – diese 6 Dinge musst du wissen

Der Pool, wie jedes andere Projekt im Außenbereich eures Hauses, muss nach der Fertigstellung auch mit dem richtigen Zubehör ausgestattet werden. Nur auf diese Weise könnt ihr euren luxuriösen Rückzugsort hinter dem Haus perfektionieren. Denkt darüber nach, wie oft ihr den Pool nutzen möchtet und welche Elemente euch am wichtigsten erscheinen, wenn ihr den Pool im Alltagsleben nutzt. Besonders empfehlenswert ist es, die Terrasse neben dem Pool mit bequemen Sitzmöglichkeiten, einem Tisch und Sonnenschirmen auszustatten. Nach dem Baden gibt es nicht Schöneres als die Ruhe in einer bequemen Sonnenliege, in der ihr voll entspannen könnt.

Wenn euer Pool auch zum Treffpunkt mit Freunden und eventuell zum Mittelpunkt bei einer ausgelassenen Pool-Party werden soll, könnt ihr in der Nähe auch einen Grillbereich einrichten. So könnt ihr laue Sommerabende in vollen Zügen genießen, köstliche Speisen auftischen und euren Gästen dann die eiskalte Abkühlung im hauseigenen Pool empfehlen.