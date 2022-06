Das Haus mit dem i-Tüpfelchen

Einen modernen Laubengang finden wir in der ersten Etage des Hauses. Dieser birgt eine Besonderheit, da die natürliche Belichtung sich aus dem Vorraum entwickelt und seitlich sowie vertikal in das Gebäude einströmt. Ausschließlich zwei Farben dominieren den klaren Raum und so wird das scharfe Bild des Außenraums auch im Inneren fortgesetzt. Feingliedrigkeit spielt in dem Entwurf eine bedeutende Rolle und wird in den vertikalen Stäben, die sich in unterschiedlichen Formaten wiederholen, zelebriert.