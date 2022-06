Bungalow in Nishimikuni

Durchschreitet man das hölzerne Tor, kehrt man der Stadt den Rücken zu und lässt die Hektik hinter sich. Der Fokus wird hier auf den Körper und so paradox es aufgrund der Lage auch klingen mag, auf die Natur gelegt. In allen Räumen bestimmen bodentiefe Fenster die Architektur und zwingen den Bewohner des Hauses dazu, den Blick in einen der begrünten Höfe schweifen zu lassen. Das frische Grün der Bäume sowie die natürliche Kolorierung des Holzes wirken sich ungemein beruhigend auf den Körper aus. Eingebettet wurden die Bäume in Kiesfelder, denn die Verwendung von Steinen spielt in der japanischen Architektur eine bedeutende Rolle.