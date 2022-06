So sensationell hast du den Kolonialstil noch nie gesehen

Das Schlafzimmer wurde so eingerichtet, wie es das Wort auch in seiner Grundbedeutung wiedergibt: ein Zimmer zum Schlafen. Das bedeutet, raumeinnehmende Kleiderschränke suchen wir hier vergebens, allein auf die Erholung kommt es an. Dafür wurde das Bett als elementares Mobiliar in die Mitte des Raumes platziert. Holz als Material wurde auch hier eingesetzt, wie wir es an der Rückwand des Bettes vorfinden. Im gleichen Farbton zeigt sich die Bettbank, die den farblich in Beige- und Cremetönen gehaltenen Liegebereich den optimalen Rahmen gibt. Besonders sind auch die Nachtlichter, die nicht wie gewohnt, auf dem Nachttisch stehen, sondern an die Decke angebracht worden sind. Mit dem flexiblen Stellsystem, können sie so nach Belieben Licht setzen.

Weitere Ideen für cremefarbene Schlafzimmer findet ihr hier!