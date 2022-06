Wohnaccessoires für einen gemütlichen Herbst

Der Kamin rückt in den nächsten Monaten wieder in den Mittelpunkt und wird zum absoluten Lieblingsplatz in unserer Wohnung. Umso schöner, wenn man dann diese ebenso praktische wie schicke Kaminholztasche zur Hand hat, mit der man das Feuerholz ganz einfach, sicher und sauber von draußen in die gute Stube transportieren kann. Ein weiterer Vorteil: Der praktische Herbsthelfer ist in 35 verschiedenen Farben erhältlich. Da gibt es also wirklich für jeden Geschmack die passende Tasche.