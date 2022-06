Apartment in New York

Der Flur wurde mit einem hölzernen Boden verlegt. Die Dielen wurden in Längsrichtung, also parallel zu Wand des schmalen Raumes ausgelegt, um diesen zu strecken. Zur linken Seite des Raumes kaschiert ein heller, dicker Vorhang den dahinterliegenden Stauraum in Form eines Regals. Im Entree finden sich die gleichen Leuchten wie im Wohnzimmer. Am Ende des Flures markiert eine robuste Metallscheibe das Ende des Raumes. Durch den silbernen Glanz wirkt der Raum sehr edel, kühl und aufgeräumt.