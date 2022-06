Stadtwohnung in Upper East Side, New York

Heute schauen wir uns gemeinsam eine Wohnung in einem edlen New Yorker Stadtteil an. Genauer gesagt: Upper East Side, ein Bezirk im Nordosten von Manhattan. Die Upper East Side gilt als eine der elegantesten und vornehmsten Gegenden New Yorks und bietet durch die dort herrschende Architektur eine wunderbare Kulisse. Geprägt ist das Viertel von Galerien, Museen und Stadthäusern und war schon hunderte Male Schauplatz für Kinofilme.