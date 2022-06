10 atemberaubende Häuser

Auf die Frage, wie das perfekte Traumhaus auszusehen hat, gibt es viele Antworten, denn wahrscheinlich hat jeder von uns eine ganz eigene Vorstellung von dem vollkommenen Wohntraum. Klassisch, minimalistisch, rustikal, alternativ, am Strand, in der Stadt, im Grünen oder in den Bergen - die Möglichkeiten sind grenzenlos. Trotzdem haben wir uns mal bei unseren Experten umgesehen und euch heute zehn atemberaubende Häuser mitgebracht, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber alle das gewisse Etwas haben. Und ganz sicher ist für den einen oder anderen unter euch auch ein Projekt dabei, das der Vorstellung vom perfekten Traumhaus ziemlich nahe kommt…