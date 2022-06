Perfekt wohnen auf nur einer Etage

Die offene Wohnküche nimmt die Bewohner mit markanten Farben in Empfang. Eine einzeilige, schwarze Küche wurde in die Breite des Gebäudes eingefügt. Direkt gegenüber lagert eine Kochinsel, die den Bewegungsfreiraum verstärkt. Der dunkle Ton erzielt eine Vertiefung der Dimension. Passend dazu fügt sich der polierte Estrichboden ein, der das farbliche Schema weiterführt. Eine Holztafel schließt bündig an den Küchenbereich an. Ein Grundofen greift die zentrale Stellung auf und sorgt zum einen für einen farblichen Kontrast und grenzt zum anderen das Wohnzimmer ab.