Coole Ideen für Gartendeko, die den Garten perfekt macht

Ein Garten zeichnet sich an erster Stelle durch seine Bepflanzung aus. Das können Nutz- und/oder Zierpflanzen sein. In jedem Falle machen sie einen Garten erst lebendig und zu dem, was er ist: ein Ort, an dem man genießen und sich erholen kann. Nicht zuletzt sollte dabei auch auf die dekorative Gestaltung Wert gelegt werden. Das muss nicht viel sein, denn auch hier gilt: weniger ist oftmals mehr. Dennoch sollte sie nicht gänzlich vernachlässigt werden, schaffen kleine dekorative Accessoires doch Persönlichkeit und erfreuen uns mit ihrem Anblick. Anregungen und Inspirationen, wie ihr eurem ganz privaten Wohlfühlort das letzte i-Tüpfelchen verleihen könnt, geben euch die folgenden Bilder. Viel Spaß beim Inspirieren lassen!