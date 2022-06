Imposantes Luxusdomizil mit heißen Kurven

Von der Straße aus werfen wir einen ersten Blick auf das Haus, das in leichter Hanglage hoch aufragt und sich auf drei Stockwerken mit großen Fenstern und Glasbalkonen der Umgebung öffnet. Die Formensprache ist klar und modern, bei der Materialwahl dominieren Glas, Sichtbeton und Mauerwerk in kühlem Grau. Auf dieser Seite ist das Grundstück sehr schmal gehalten. Mal sehen, was uns auf der Rückseite erwartet.