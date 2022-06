Umwerfende Villa auf Mallorca mit unbezahlbarer Aussicht (8 Bilder zum Verlieben)

Blickt man von der Terrasse hinunter, eröffnet sich eine herrlich malerische Küstenlandschaft, wie man sie nur in Spanien vorfindet. Stellt euch vor, wie ihr euch morgens auf diese Terrasse begebt, die Sonnenstrahlen auf euer Gesicht fallen lässt und euren Frühstückskaffee genüsslich schlürft, während euer Blick über das Meer und diese wunderschöne Küstenlandschaft schweift. Einfach unbezahlbar!

Das Schwimmbad erweckt den Eindruck, als würde es farblich nahtlos in das Meer übergehen, während die weißen Terrassenmöbel sich perfekt in den minimalistischen Look dieser Villa einfügen.

Die Lage am Meer verleiht einem das Gefühl, sich meilenweit weg vom hektischen Alltagstrubel der Stadt zu befinden. Beinahe so, als wäre man in einem niemals endenden Urlaub. Und wer möchte nicht auch an einem Ort wie diesem leben, wo andere Leute ihre Ferien verbringen?