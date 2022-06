Moderne Wandgestaltung in all ihren Facetten

Wie moderne Wandgestaltung in der Küche aussehen kann, macht dieses Foto anschaulich. Für viele Mieter ist der Fliesenspiegel über der Küchenzeile nur Mittel zum Zweck. In solch zweckmäßigem Design zeigen sich die meisten Wandfliesen in Mietwohnungen auch. Doch wer die Gestaltung des Eigenheims rundum selbst in die Hand nehmen darf, wird auch Fliesen in seine Überlegungen zur modernen Wandgestaltung aufnehmen. Geschmackvolle Fliesen gestalten nämlich nicht nur die Wände moderner Badezimmern, sondern immer öfter auch von Küchen. Im Raumbeispiel bilden rechteckige Metrofliesen in weißer Farbgebung den Fliesenspiegel. Hierfür wurde eine Verlegung im Versatz gewählt, wobei die Räume zwischen den Wandfliesen einen relativ hohen Abstand aufweisen. Diese sind mit weißgrauem Fugenmaterial aufgefüllt, zeigen sich in sanftem Kontrast zum Weiß der Fliesen und farblich identisch mit der darüber liegenden Wand. Im Gegensatz zu den polierten Keramikfliesen ist die Oberfläche dieses Wandabschnitts porös, unregelmäßig strukturiert und auf charmante Weise imperfekt. Ein gelungenes Beispiel moderner Wandgestaltung haben wir hiermit für euch gefunden, das Fliesen als Handwerkszeug nimmt und erst in Kombination mit individuellem Stilbewusstsein und ästhetischem Feinsinn zu dem werden lässt, was es ist: absolut zeitgemäß!