Vorher-Nachher: Zweistöckiges Haus wird komplett umgekrempelt

Ganz nach dem Motto 2 in 1 stellen wir euch das Vorher-Nachher-Projekt eines zweistöckigen Hauses vor. Beide Wohnetagen wurden komplett renoviert und auch die Fassade wurde völlig verändert. In die Hand gelegt wurde der Auftrag den Innenarchitekten von Metaphor, die das sich in Südkorea befindende Haus in ein völlig neues Licht gerückt haben. War es vorher in einem dunklen, unmodernen Zustand, wird nun Wohlfühlen in einem zeitgemäßen, freundlichen und hellen Interieur groß geschrieben. Neugierig geworden? Dann kommen nun die eindrucksvollen Bilder.