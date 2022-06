Ein kleines Wohnhaus kommt groß raus

Wenn das eigene Zuhause ein bisschen in die Jahre gekommen ist und den Ansprüchen an modernes Wohnen nicht mehr so ganz entspricht, wird es höchste Zeit für ein kleines Lifting. Für ein wenig frischen Wind entschieden sich auch die Bewohner dieses kleinen Hauses aus den 80er-Jahren, das ihnen zu eng und zu düster geworden war. Sie beauftragten unseren französischen Experten Emilie Bigorne mit der Erweiterung und Modernisierung und können sich jetzt über ein super stylishes, komfortables und lichtdurchflutetes Traumhaus freuen.