Tipps und Ideen für das perfekte Frühstück im Bett

Was beim Frühstück im Bett auf den Tisch beziehungsweise das Tablett kommt, ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt doch einige Nahrungsmittel, die sich besser eignen als andere. Alles, was besonders viel krümelt, kleckst oder spritzt beziehungsweise Speisen, die fiese Flecken hinterlassen, sollten vielleicht lieber nicht den Weg in unser Bett finden. Statt knusprigen Croissants und Brötchen bieten sich zum Beispiel Muffins, Laugegebäck, Brotscheiben oder Hefezopf an, Weintrauben sind eine sicherere Alternative zu Kirschen und Erdbeeren und wer ein Schokofondue im Bett genießen will, sollte dabei vielleicht lieber auf weiße Schokolade setzen. Generell empfiehlt es sich, die Speisen schon vorher essfertig vorzubereiten, also Brötchen schon aufschneiden und belegen, Obst schnippeln, Milch und Zucker in den Kaffee etc. Denn das sind alles Arbeiten, die die Unfallgefahr im Bett erheblich erhöhen.