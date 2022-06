Bunte Küchen von popstahl

In einer offenen, lichtdurchfluteten Dachgeschosswohnung kommt der Farbton Grüne Olive hervorragend zur Geltung. Die Türen in der Front der Kochinsel sind mit einer Tip-on-Technik ausgestattet, die uns das Öffnen und Schließen erleichtert. Offene Regalschränke in der Seite der Insel bieten zudem Stauraum für Kochbücher oder sonstige Utensilien, die man gerne zur Schau stellt. Die Arbeitsplatte wurde aus 60 mm dickem Beton gefertigt. Darin eingelassen sind ein Induktionskochfeld inklusive Dunstabzug. Der Dunstabzug BORA Professional ist flächenbündig in das Kochfeld eingelassen und saugt Fett, Dunst und Gerüche nach unten ab.