homify 360°: Einzigartiges Einfamilienhaus

Wie ein roter Faden zieht sich die Brüstung in den hohen Raum, der die abgeschnittene Seite von außen markiert. Ebenso wie in der unteren Etage, wurden die Wände mit Beton gestaltet. Einen ausgleichenden Kontrast stellt der hölzerne Boden dar, der zumindest ein wenig lebendiges Flair versprüht. Ein strahlend weißes, stufenförmiges Podest gliedert den Raum in unterschiedlich hohe Zonen. So entstehen in diesem extravaganten Zimmer private und öffentliche Bereiche, die dem Bewohner des Hauses einen Rückzugsort geben können.