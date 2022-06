6 Wege, deinen Wohnraum zu erweitern ohne anzubauen

Garagen werden viel zu oft als Möglichkeit übersehen, wenn es darum geht, zusätzlichen Platz zu schaffen. Dabei hat die Garage viel Potenzial. Meistens ist Raum für zwei Autos in ihnen, obwohl man nur ein Auto besitzt oder das zweite ohnehin immer draußen geparkt wird. In jedem Fall aber ist die Garage ein toller Ort für all jenes Equipment, das im Haus viel Platz wegnimmt. Dazu gehören Fitnessgeräte ebenso wie die Hobbywerkstatt. In der Garage kann man bohren und hämmern, ohne jemanden zu stören. Man kann den Boxsack aufhängen, ohne sich vor unschönen Löchern in der Decke fürchten zu müssen. Manchmal sogar sind Garagen so robust und wärmedämmend errichtet, dass sie tatsächlich zu einem Zusatzraum umgebaut werden können. Sie bieten sich zudem als optimaler Ort an, um hier ein kleines Atelier einzurichten. Es gibt genügend Platz für die Nähmaschine, für große Stoffbahnen und eine Kleiderpuppe, an der man sich nach Lust und Laune austoben kann.