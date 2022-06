homify Expertenprofil: Der Innenarchitekt

Teil sechs unserer Reihe der homify Expertenprofile widmet sich heute einem der wichtigsten Fachmänner bzw. einer der wichtigsten Fachfrauen für das Innenleben von Wohn- und Geschäftsräumen: dem Innenarchitekten.

Wie der Name schon sagt, befasst sich der Innenarchitekt mit allen Themen rund um Planung und Gestaltung von Innenräumen. Es geht dabei allerdings nicht nur um den passenden Teppich oder hübsche Vorhänge fürs Wohnzimmer. Die Arbeit an harmonischen Farben und Materialien für die Raumgestaltung sowie deren Montage wird eher vom Raumausstatter übernommen. Wer bereits während der Konstruktion bestimmter Räume die Form an die persönlichen Bedürfnisse und individuellen ästhetischen Ansprüche anpassen möchte, kann mit der Beauftragung eines Innenarchitekten auf Nummer sicher gehen. Ganzheitliche Konzepte, die soziale und kulturelle Bedürfnisse von Menschen in ihren Lebensraum integrieren sind die wichtigste Sache des Innenarchitekten. Auf unserer Expertenseite gibt es noch viel mehr Informationen hierzu. Was genau den Beruf des Innenarchitekten ausmacht, wofür er zuständig ist und was eigentlich sein Ursprung ist, das wollen wir hier etwas detaillierter erläutern.

Woher kommt der Beruf des Innenarchitekten und seit wann gibt es ihn?

Das Konzept des Raumes als Identifikationsort mit individuellen Attributen, Wiedererkennungsmerkmalen und der Verbindung von Praktikabilität mit Ästhetik ist fast genauso alt wie die Menschheit selbst – wenn man so will, kann schon die erste Höhlenmalerei als ein Akt der Innenraumgestaltung betrachtet werden. Im 17. Jahrhundert begann sich vom holländischen Bürgertum aus das moderne Verständnis des Wohnraumes zu entwickeln. Im späten 17. Jahrhundert finden wir auch die ersten Ansätze in Frankreich, ganzheitliche Konzepte und harmonische Farb- und Materialwirkungen in Innenräumen zu realisieren. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit das Berufsfeld des Innenarchitekten. Heute muss man ein Studium der Innenarchitektur oder Architektur mit dem Schwerpunkt Innenarchitektur absolviert haben und mindestens zwei Jahre Berufspraxis nachweisen können, um die gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung Innenarchitekt tragen zu dürfen.

Was kann ein Innenarchitekt? Wofür benötige ich seine Expertise?