Studio Mexiko

Die Bedeutung der Farbe Blau spielt in der Kunst eine große Rolle: Blau wird unter anderem als die Kolorierung der Ferne verstanden. So zeigt eine Beobachtung, dass beispielsweise eine Bergkette am Horizont einen bläulichen Ton annimmt und in diesem Zusammenhang als Symbol für Sehnsucht und Weite zu verstehen ist. Oft wird die Kolorierung auch in der Verbindung zum Himmel und zum Göttlichen betrachtet. Bei der Planung in der Architektur bewirken Blautöne, dass räumliche Darstellungen an Weite gewinnen – sie beruhigen das Auge des Betrachters und wirken kühl. Hier findet die Farbe nochmals Verwendung in den Stufen und es wird der Eindruck erweckt, als sei ein Farbeimer umgefallen und hätte die gesamten Stufen eingefärbt. Verstärkt wird dieser Frisch-Lackiert-Effekt durch einen hochglänzenden Klarlack, der den gesamten Boden einen immerzu neu lackierten Eindruck vermittelt. Das lange, graue Regal wurde an der Stelle der eigentlichen Brüstung positioniert und verlängert den Raum optisch. Eine großzügige Galerie lässt Blicke in die untere Etage zu und erhellt den Raum auf ganz natürlichem Weg.