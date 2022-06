homify 360°: Familienhaus auf Jersey

Hier sehen wir das Innere des rustikalen Halbturms, den wir bereits von draußen bewundert haben. Im Gegensatz zum restlichen Haus wurde er sehr reduziert und puristisch eingerichtet. Der Steinboden, die rustikalen Wände und die Holzbänke erinnern ein wenig an eine kleine Kirche, während die Anordnung der Fenster im Halbrund der Wand und glauben lässt, wir befänden uns in einem Ausguck eines Turmes. So oder so bietet dieser ganz besondere Raum ein ruhiges, geschütztes Plätzchen, von dem aus man in aller Ruhe den Ausblick genießen und die Gedanken schweifen lassen kann.