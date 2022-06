Home Staging: Wie modernisiert man eine Erbimmobilie?

Was die Küche an sich betrifft, hat keine große Veränderung stattgefunden: Die gleichen Wandschränke, der selbe Herd und auch die Arbeitsplatte gab es hier vorher schon. Trotzdem ist das Gesamtbild nach dem Home Staging um Einiges freundlicher! Da sieht man mal was eine neue Jalousie und Tischdecken ausmachen können!