Top 5: Stilrichtungen rund um die Welt

Luxus pur erlebt man in der Villa in Bahrein, die umgeben von Palmen und bei einem fantastischen Meerblick zum Träumen verleitet. Die riesigen Fensterflächen zaubern ein Draußengefühl im Innenraum. Seht euch die gigantische Raumhöhe und die atemberaubende Umgebung näher an in unserem Ideenbuch homify 360°: Strandvilla in Bahrain .